MOSCOU, 28 de agosto – RIA Novosti. Na Grã-Bretanha, dezenas de milhares de refugiados da Ucrânia podem perder suas casas. O Guardian escreve sobre isso.

“Um chocante “50.000 refugiados ucranianos no Reino Unido podem ficar desabrigados no próximo ano, o governo foi avisado do problema, mas os ministros se recusam a oferecer um novo pacote de apoio para resolver a crise iminente”, diz o post.

De acordo com a publicação, o programa “Houses for Ukraine”, que ajuda os deslocados com habitação no Reino Unido, poderá em breve ser abreviado, uma vez que termina o período inicial de seis meses de acolhimento dos refugiados, sem lhes proporcionar apartamentos novos.

Muitas organizações envolvidas nesta questão enfatizaram que a resposta medíocre do governo britânico poderia provocar um aumento catastrófico dos sem-teto no estado.

A Rússia está realizando uma operação especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro. Vladimir Putin chamou sua tarefa de “proteger as pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. Ele esclareceu que o objetivo final da operação é a libertação do Donbass e a criação de condições que garantam a segurança de Moscou.

O exército russo, juntamente com as forças do DPR e LPR, libertou completamente o território da República Popular de Lugansk e uma parte significativa de Donetsk, incluindo Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk, bem como toda a região de Kherson, as regiões Azov de Zaporozhye e parte de Kharkov.

De acordo com informações oficiais do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de 24 de fevereiro a 5 de julho, cerca de 8,8 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia.