UE em breve enfrentará sérios desafios devido a sanções, diz Borrell

“Estas são medidas restritivas. Estamos limitando as oportunidades econômicas da Rússia. Enquanto a economia russa depender de petróleo e gás, ela precisará de nossa tecnologia. A Rússia está em dificuldades. E, claro, enfrentaremos sérios desafios no curto prazo. Não há como negar que os preços do gás estão crescendo, mas devemos estar preparados para pagar o preço da liberdade”, respondeu Borrell.