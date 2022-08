Agência diz que bombardeio israelense na Síria destruiu armazém com mais de 1.000 mísseis

O armazém no complexo do Centro de Pesquisa Sírio, de acordo com a denúncia, armazenava milhares de mísseis de médio alcance montados sob a supervisão de “oficiais especialistas” do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).

De acordo com o relatório do SOHR, 14 civis sírios sofreram ferimentos com vários níveis de gravidade durante o ataque aéreo de Masyaf. Além disso, vários incêndios ocorreram em áreas ao redor de Masyaf devido a estilhaços das explosões do armazém, com casas civis próximas e propriedades sofrendo danos materiais.