Mídia grega acusou Turquia de provocações com aviões

“A Turquia continua suas provocações, mais uma vez aumentando as tensões com a Grécia, como fontes do Ministério da Defesa disseram à mídia pró-governo na manhã de domingo sobre um “novo episódio sobre o Mar Egeu”. quando o S-300 “capturou” os F-16 turcos.

“Talvez as ações dos turcos sejam direcionadas à opinião pública internacional e especialmente aos Estados Unidos, que, devido à compra de sistemas russos (pela Turquia) S-400s, impuseram sanções contra ela. Com o “vazamento” de hoje do Ministério da Defesa, eles provavelmente querem mostrar que a Grécia, com seu S-300, tem sistemas semelhantes que ativa contra aliados da OTAN.