EUA frustram suposto plano para montar 'centro' de treinamento terrorista no país

Após investigações das autoridades do Novo México, Herman Leyvoune Wilson foi indiciado por supostamente tentarnos EUA.

De acordo com apuração da Fox News, Leyvoune Wilson ainda é acusado deque foram presos no Texas por tentar fornecer apoio material para a organização terrorista.

O DOJ explicou que o centro projetado por Leyvoune Wilson tinha como objetivo “ensinar a ideologia do Daesh,, e servir como um porto seguro” para indivíduos que se preparam para viajar e lutar em nome da organização nos Estados Unidos e no exterior.

EUA afirmam ter eliminado líder sírio do Daesh em ataque aéreo

Ele supostamente usava a plataforma para promover a ideologia do Daesh e recrutar outros membros para ingressar no centro que ele tentou estabelecer no Novo México.