Presidente colombiano propõe cessar-fogo multilateral a grupos armados ilegais

Petro lançou a iniciativa durante uma visita ao município de Ituango , no noroeste do país, município que está localizado em um corredor estratégico do narcotráfico e é palco de diversos confrontos nas últimas décadas.

Narcotráfico causa grande explosão no Equador com vários mortos e feridos (FOTOS, VÍDEO)

Ele enfatizou que pretende buscar a “paz total” no país, o que inclui o restabelecimento das negociações com o Exército de Libertação Nacional (ELN) , uma guerrilha paramilitar.

O plano de Petro envolve o diálogo com facções dissidentes do ex-grupo guerrilheiro das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) que rejeitou um acordo de paz de 2016, bem como negociações legais com gangues criminosas envolvidas no tráfico de drogas, como o Golf Clan.