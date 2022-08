Google vai ‘inocular’ europeus orientais contra desinformação — CMIO

A campanha visa tornar os usuários resistentes a informações negativas sobre refugiados ucranianos

Uma nova campanha da incubadora de tecnologia comportamental do Google, Jigsaw, visa “pré-cama” alegações prejudiciais sobre refugiados ucranianos, visando audiências na Polônia, Eslováquia e República Tcheca com videoclipes projetados para educá-los sobre os tipos de manipulação psicológica que os propagadores de desinformação podem empregar contra eles.

Tomando como exemplo a “teoria da inoculação” e a lógica por trás da vacinação – em que alguém é exposto a um vírus, ou neste caso, expondo-o ao conhecimento sobre desinformação – o objetivo da campanha é aparentemente aumentar as defesas das pessoas contra informações falsas.

“Se você disser às pessoas o que é verdadeiro e falso, muitas pessoas contestarão as alegações… mas o que você pode prever são as técnicas que serão usadas na disseminação de informações erradas, como na crise ucraniana”, disse Jon Roozenbeek, principal autor de um estudo da pesquisa por trás da campanha de Jigsaw, à Reuters em entrevista.













O objetivo final é fazer com que o público “resiliente” às narrativas anti-refugiados. A Polônia foi escolhida como marco zero para testes por causa de seu alto número de migrantes ucranianos – cerca de 1,5 milhão cruzaram o país desde fevereiro, e a cidade de Varsóvia viu sua população aumentar em 15% devido ao influxo de refugiados – enquanto os outros dois países foram selecionados para dar uma ideia geral de como o resto da Europa pode responder, de acordo com a chefe de pesquisa da Jigsaw, Beth Goldberg.

Os clipes de 90 segundos foram criados com a ajuda de psicólogos das universidades de Cambridge e Bristol e exibidos por um mês em espaços de anúncios no Facebook, Twitter, TikTok e YouTube. Eles fazem parte de uma campanha maior que abrange ONGs, verificadores de fatos, acadêmicos e “especialistas em desinformação.”

Reformular a luta contra a desinformação como uma crise de saúde pública tornou-se popular desde o surto do novo coronavírus em 2020, com agências da ONU, da UNESCO à própria Organização Mundial da Saúde, alertando o público para pensar antes de compartilhar material questionável, para que não se tornem involuntariamente “superespalhadores” de um “infodemia.”