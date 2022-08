Rússia e EUA revelam status das negociações nucleares — CMIO

Declarações divergentes não ficaram claras se as discussões do Novo START continuaram ou “não estavam acontecendo”

Os contatos entre Moscou e Washington sobre o tema da redução de armas estratégicas não foram interrompidos, e as informações necessárias estão sendo trocadas pelos canais apropriados, disse o diplomata russo Andrey Belousov a repórteres em Genebra na quinta-feira. No início do dia, no entanto, seu colega do Departamento de Estado disse que outras discussões sobre o novo tratado START não estavam ocorrendo no momento.

“As interações entre a Rússia e os EUA como partes do novo tratado START não foram interrompidas” disse Belousov, que é o vice-representante russo na ONU e outras organizações internacionais em Genebra.

“Esperamos que esse trabalho continue até o final do tratado, que, como você sabe, foi prorrogado até fevereiro de 2026”, ele adicionou.

Belousov estava abordando uma questão sobre se a recente decisão da Rússia de se retirar do regime de inspeção poderia ser interpretada como uma saída do tratado. No início deste mês, Moscou apontou que as sanções dos EUA criaram uma disparidade entre as condições de trabalho dos inspetores americanos e russos, o que não era apropriado.

“Agora a Rússia se encontra em uma posição difícil que impede inspeções em território americano. Enquanto isso, o lado americano não tem pressa em mudar a situação”, disse. disse Belousov. “Estaremos prontos para considerar a questão de retomar as atividades de inspeção assim que as condições adequadas forem criadas para isso.”













Como exemplo, Belousov citou o anúncio dos EUA de que alguns de seus bombardeiros estratégicos e submarinos portadores de mísseis foram convertidos e não podem mais ser usados ​​para implantar armas nucleares.

“No entanto, no contexto do Tratado, não podemos verificar isso, então os EUA de fato agora têm mais plataformas para implantar armas nucleares do que o tratado permite.” disse o diplomata.

Falando em um briefing do Departamento de Estado no início do dia, a subsecretária de Estado para Controle de Armas e Segurança Internacional, Bonnie Jenkins, disse que o conflito na Ucrânia interrompeu as negociações nucleares com Moscou.

“Acho que todos percebemos que as discussões entre os EUA e a Rússia sobre os próximos passos em relação ao novo tratado START não estão acontecendo agora por causa da situação com a qual estamos lidando. E essas conversas continuarão no futuro quando a situação estiver certa”, disse. agências de notícias citaram-na como tendo dito.