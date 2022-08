O ex-primeiro-ministro paquistanês Khan, em apuros, fala com a RT (VÍDEO) — CMIO

Imran Khan insiste que novas acusações de terrorismo contra ele são uma tentativa desesperada de impedi-lo da política

Na quinta-feira, um tribunal paquistanês concedeu fiança temporária ao ex-primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan, que enfrenta acusações de terrorismo. A decisão protege o político da prisão até 1º de setembro, após o qual ele buscará uma extensão de sua fiança.

Khan apareceu ao vivo no RT após a decisão, descartando as acusações contra ele como puramente políticas e uma tentativa óbvia de desqualificá-lo da política. Além das acusações de terrorismo, o ex-primeiro-ministro enfrentou uma infinidade de desafios legais nos últimos meses, incluindo alegações de ocultação de ativos, lavagem de dinheiro e recebimento de financiamento ilegal para seu partido paquistanês Tehreek-e-Insaf (PTI) de estrangeiros.

O atual governo do país “perdeu toda a credibilidade e por isso está compensando a falta de credibilidade impondo essas medidas draconianas sobre nós, eles estão reprimindo a mídia, estão reprimindo os jornalistas”, Khan disse à RT.

O ex-primeiro-ministro negou com firmeza as acusações de incitar de alguma forma “terrorismo,” explicando que as acusações contra ele decorrem de suas observações sobre um suposto sequestro, tortura e assédio sexual de um de seus associados próximos pela polícia. Khan disse que apenas prometeu tomar medidas legais sobre o suposto incidente, e os comentários foram tudo menos incitação ao terrorismo. “em qualquer sentido da palavra”. Ainda assim, as autoridades “tão desesperados que transformaram isso em um caso terrorista”, ele alegou.

“Eles estão tentando me banir da política porque há um caso de desprezo contra mim,“, acrescentou o ex-PM.

Khan, deposto em abril por um voto parlamentar de desconfiança, disse que as novas autoridades esperavam inicialmente que sua popularidade diminuísse após a demissão do cargo. Embora tal situação seja uma ocorrência comum no Paquistão – onde nenhum primeiro-ministro cumpriu um mandato completo desde a fundação do país após o fim do domínio imperial britânico – a popularidade de Khan só tem crescido, insistiu o ex-primeiro-ministro, citando manifestações em massa em apoio dele. Acrescentou que o tipo de apoio que recebeu de “milhões de pessoas” que saiu às ruas para apoiá-lo foi sem precedentes na história do Paquistão.













Khan disse que, por um lado, estava feliz por seu processo judicial ter conquistado apoio público sem precedentes para seu partido. “Por outro lado, é um momento ruim no Paquistão porque estamos caindo no fascismo. Temos um governo que não tem credibilidade entre o povo”, disse. acrescentou, descrevendo o atual governo como um “importado” 1.

O ex-PM reiterou as alegações de que sua destituição foi um “conspiração com apoio estrangeiro”. Khan passou a reivindicar a posse da transcrição de uma conversa entre o embaixador paquistanês em Washington e o subsecretário de Estado dos EUA, na qual o alto funcionário dos EUA ameaçou o diplomata de que “a menos que I Imran Khan fosse removido do cargo de primeiro-ministro, em uma moção de desconfiança que ainda não foi apresentada como [of] ainda, que haveria consequências para o Paquistão.”

“E ele cita a viagem que fiz para a Rússia, ele cita isso como um dos motivos” Khan observou.

O político disse que apresentou esta transcrição ao parlamento paquistanês e ao conselho de segurança nacional do país. “porque foi uma interferência flagrante de fora.” Ele acrescentou que a equipe da embaixada dos EUA estava se reunindo com membros de seu partido político, aparentemente em uma tentativa de convencê-los a trair seu líder. O primeiro-ministro deposto concluiu que todo o caso não passava de um “mudança de regime” Operação.