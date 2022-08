Juiz acaba com restrição de armas no Texas — CMIO

Uma contestação à restrição foi apresentada no ano passado por dois demandantes com o apoio da Firearms Policy Coalition, um grupo de defesa das armas, cada um argumentando que a lei violava a Segunda Emenda que garantia o direito de manter e portar armas.













Enquanto o escritório do procurador-geral do Texas tentou argumentar que havia algum precedente histórico para restringir quem pode portar armas com base em sua idade, o juiz discordou. Até agora, nem o governador do Texas, Greg Abbott, nem o procurador-geral Ken Paxton comentaram a decisão, que a Firearms Policy Coalition chamou de “vitória significativa”.

Em sua decisão, Pittman citou repetidamente uma decisão da Suprema Corte de junho que confirmou explicitamente o direito de portar armas em público para fins de autodefesa. O último caso originou-se de uma contestação a uma lei de Nova York que exigia que os residentes provassem que tinham “causa justa” portar uma arma fora de sua própria propriedade, com os juízes, em última análise, do lado dos queixosos em derrubar a medida.

A última decisão no Texas ocorre depois que os legisladores dos EUA aprovaram uma das leis de controle de armas mais significativas em quase 30 anos no final de junho, que foi inspirada por um par de tiroteios em massa no Texas e em Nova York no início do ano. Apelidada de Lei de Comunidades Mais Seguras Bipartidárias, a legislação expandiu as verificações de antecedentes para compradores de armas, dedicou fundos a serviços de saúde mental e teve como objetivo fechar brechas para impedir que agressores domésticos obtivessem armas de fogo, entre outras coisas.