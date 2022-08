Zuckerberg diz que o Facebook censurou a história de Hunter Biden após aviso do FBI – CMIO

O CEO da Meta disse que decidiu enterrar a notícia depois que a agência o alertou sobre a potencial ‘propaganda russa’

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que sua plataforma trabalhou para limitar o alcance de uma história explosiva sobre o filho do presidente Joe Biden, Hunter, depois que a polícia federal lhe disse para ser “Vigilância” sobre desinformação estrangeira.

Zuckerberg falou longamente sobre a controvérsia durante uma aparição no podcast de Joe Rogan na quinta-feira, defendendo a resposta do Facebook a uma reportagem do New York Post publicada antes da eleição de 2020, que alegava uma série de negócios obscuros de Hunter Biden, citando documentos obtidos de um dos seus laptops.

Enquanto o CEO observou que o Facebook “tomou um caminho diferente do Twitter” – que baniu a história e até impediu os usuários de compartilhá-la em mensagens diretas – ele disse que sua equipe decidiu limitar a propagação do artigo com base nos conselhos que ele recebeu do FBI.

“O pano de fundo aqui é que o FBI basicamente veio até nós e disse: ‘Ei, só para você saber, você deveria estar em alerta máximo. Pensávamos que havia muita propaganda russa nas eleições de 2016; temos avisado que basicamente está prestes a haver algum tipo de despejo semelhante a isso. Então fique atento’” disse ele, parafraseando as palavras de um agente federal.

Nós apenas pensamos que, se o FBI – que eu ainda vejo como uma instituição legítima neste país, é uma aplicação da lei muito profissional – se eles vierem até nós e nos disserem que precisamos estar em guarda sobre algo, então eu quero levar isso a sério.

No entanto, quando Rogan perguntou se o FBI havia mencionado especificamente a história do New York Post em questão, Zuckerberg disse que não conseguia se lembrar, mas acrescentou “basicamente se encaixa no padrão” delineado pela agência.

Ele também não especificou quando entrou em contato com a agência, ou se as discussões ocorreram antes ou depois que dezenas de ex-oficiais de inteligência emitiram uma carta alegando que a história de Hunter Biden havia “todas as características clássicas de uma operação de informação russa”. Os ex-funcionários não citaram nenhuma evidência para apoiar a afirmação, mas mesmo assim declararam que eram “profundamente suspeito” sobre o relatório embaraçoso.

Embora vários meios de comunicação tenham inicialmente desprezado a história do laptop – com a NPR até considerando uma perda de tempo e insistindo que não o cobriria – as principais publicações desde então reverteram o curso e reconheceram que os documentos eram genuínos.

Zuckerberg disse que na primeira semana após a publicação da história do laptop, o Facebook tentou verificar o relatório e, enquanto isso, limitou o “distribuição” da história por meio do algoritmo de feed de notícias da plataforma.

“A classificação no feed de notícias foi um pouco menor. Então, menos pessoas viram do que teriam visto de outra forma”, ele disse, acrescentando que, embora não pudesse dizer quantos usuários foram impedidos de ver o artigo, o número foi “significativo.”

Embora Zuckerberg continue defendendo a resposta menos extrema do Facebook, o então CEO do Twitter, Jack Dorsey, pediu desculpas pela forma como a plataforma reagiu à história de Hunter Biden, chamando-a de “erro total”. Independentemente disso, ambas as decisões provocaram acalorada condenação de republicanos e críticos conservadores da família Biden, muitos dos quais acusam os gigantes das mídias sociais de terem um viés de esquerda.