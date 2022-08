EUA explicam por que não fornecerão à Ucrânia mísseis de longo alcance – CMIO

Kiev não precisa de mísseis ATACMS para suas operações atuais contra a Rússia, disse um alto funcionário da defesa

Washington não está fornecendo a Kiev mísseis ATACMS de longo alcance no momento porque a maioria dos alvos russos está dentro do alcance de outras armas, explicou um alto funcionário do Pentágono.

A avaliação foi feita na quarta-feira pelo subsecretário de Defesa para Política dos EUA, Colin Kahl, enquanto informava a mídia sobre a assistência militar fornecida à Ucrânia.

“É nossa avaliação que eles atualmente não exigem que o ATACMS atenda a alvos diretamente relevantes para a luta atual”, ele disse. “É nosso julgamento no momento que devemos focar no GMLRS, não no ATACMS.”

Ambos os tipos de mísseis podem ser disparados pelos lançadores M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS), fabricados nos EUA, que os EUA e o Reino Unido forneceram à Ucrânia.

Os projéteis do Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) são lançados em salvas, são menores e têm alcance de até 80 km.

O MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) é um míssil balístico de nível tático maior que pode viajar até 300 km.













A Ucrânia disse há muito tempo que deseja que as munições ATACMS dos EUA envolvam alvos russos atrás da linha de frente. Um dos objetos que as autoridades ucranianas disseram querer destruir é a ponte que liga a Crimeia à Rússia continental.

A ponte é a mais longa da Europa e é predominantemente usada por veículos civis e trens. Kiev afirma que é um alvo militar legítimo porque pode ser usado para entregar tropas e suprimentos militares à península, que a Ucrânia considera temporariamente ocupada pela Rússia.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, expressou anteriormente preocupações de que fornecer à Ucrânia mísseis ATACMS poderia escalar o conflito e levar a uma guerra mundial. Kahl disse que o motivo para não enviá-los era puramente militar e com base nos relatórios que a Ucrânia fornece aos EUA.

Os pacotes de ajuda de Washington são adaptados de forma a permitir que as tropas ucranianas continuem lutando a longo prazo e operem os sistemas de armas fornecidos, disse o subsecretário. Ucrânia pode não estar recebendo bilhões de dólares de assistência internacional “Daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos” ele adicionou.