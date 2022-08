CIA mira russos na Turquia – mídia — CMIO

Um agente de inteligência dos EUA perguntou sobre detalhes confidenciais de negócios imobiliários, relata um jornal turco

A Agência Central de Inteligência ameaçou “abertamente” empresários turcos por negociar com a Rússia, intrometendo-se em seus negócios imobiliários devido a preocupações sobre a possível evasão das sanções dos EUA, informou o jornal Yeni Safak na sexta-feira.

O jornal soube que o chefe do escritório da CIA na Turquia supostamente ligou para funcionários de alto escalão da empresa de construção, perguntando sobre transações e outros detalhes confidenciais de recentes compras de imóveis envolvendo entidades ou indivíduos russos.

Segundo o relatório, o oficial da CIA entrevistou empresários sob o pretexto de monitorar as sanções anti-Rússia impostas pelos EUA. Ele estava interessado em saber o número exato de “casas vendidas a russos”, quais canais e moedas foram usados ​​para transações e se os pagamentos foram feitos por meio de um banco ou dinheiro em mãos.

Outro exemplo do que foi descrito pela mídia turca como “intrometer-se nos assuntos que estão fora de [US authorities’] dever” foi uma carta supostamente enviada pelo vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, à Associação Turca de Indústria e Negócios (TUSIAD) em 22 de agosto.

De acordo com o veículo, Adeyemo ameaçou impor sanções aos membros da TUSIAD envolvidos em negócios com a Rússia. A associação confirmou a carta sem divulgar seu conteúdo, observando que a compartilhou com os ministérios das Relações Exteriores e das Finanças da Turquia.













Isso ocorre em meio a preocupações crescentes entre as nações ocidentais sobre a expansão da cooperação comercial e energética da Turquia com a Rússia e o aprofundamento dos laços entre as duas nações que podem ajudar Moscou a contornar as sanções impostas pelos EUA e pela UE sobre o conflito na Ucrânia.

Na semana passada, Adeyemo teve uma conversa por telefone com o vice-ministro das Finanças turco, Yunus Elitas, durante a qual ele “rlevantou preocupações de que entidades e indivíduos russos estão tentando usar a Turquia para evitar sanções impostas pelos Estados Unidos e 30 países,”, disse a leitura do Departamento do Tesouro dos EUA.

A Turquia respondeu dizendo que não permitiria o “violando” das sanções americanas, mantendo sua “equilibrado” sobre o conflito ucraniano.

Embora a Turquia tenha condenado a operação militar da Rússia na Ucrânia, continua sendo o único membro da OTAN que não impôs sanções a Moscou ou fechou o espaço aéreo para voos russos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já havia se posicionado como intermediário entre a Ucrânia e a Rússia. A Turquia sediou negociações de paz sem sucesso em março, mas depois ajudou a intermediar um acordo para retomar os embarques de grãos ucranianos para os mercados mundiais através do Mar Negro.