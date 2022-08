Desafio do TikTok provoca roubo desenfreado de carros — CMIO

Somente a área de Chicago sofreu um aumento de 767% nos roubos de Kia e Hyundai graças ao desafio, diz a polícia

Um desafio de roubo de carro no TikTok que se tornou viral nas últimas semanas causou um aumento maciço nos roubos de veículos na área de Chicago. Os vídeos, divulgados sob a hashtag ‘Kia Boyz’, ensinam os usuários do TikTok a roubar carros Hyundai e Kia mais antigos usando nada além da ponta de um carregador de telefone ou cabo USB.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Cook, entre 1º de julho e meados de agosto deste ano, cerca de 642 roubos de veículos Kia e Hyundai foram roubados na área, em comparação com apenas 74 no mesmo período do ano passado. A onda de crimes atinge veículos que não possuem sistema imobilizador e exigem chaves mecânicas para dar partida.

“O roubo de veículos aumentou surpreendentes 767% devido a um desafio emergente do TikTok” o 15º Distrito do Departamento de Polícia de Chicago em um comunicado. “Este desafio é um jogo por jogo [sic] para jovens adultos sobre como roubar veículos Hyundai e Kia. Esses roubos de automóveis são um crime de oportunidade e podem afetar praticamente qualquer membro da comunidade”.













A polícia pediu aos proprietários de Kia e Hyundai que fiquem “alerta,” retire sempre as chaves de ignição quando o veículo não estiver a ser utilizado e esforce-se por estacioná-lo numa “Área bem viajada e área bem iluminada.”

No início desta semana, a gigante da mídia social condenou o desafio do roubo de carros, prometendo tomar medidas de acordo com sua própria “orientações”.

“Nós absolutamente não toleramos esses tipos de vídeos e é algo que está sendo removido de nossas plataformas. Usamos uma combinação de tecnologia e equipes de segurança dedicadas para garantir que nosso conteúdo esteja alinhado com as diretrizes da comunidade TikTok.” a empresa disse à mídia local em um comunicado.

Um aumento acentuado no roubo de carros Kia e Hyundai também foi relatado em outras partes dos EUA. A tendência parece ter se originado em Milwaukee, onde em 2021 o roubo de veículos cresceu ano a ano em surpreendentes 2.500%. De acordo com a polícia local, 66% dos roubos no ano passado foram causados ​​por carros produzidos pelas duas empresas, ambas controladas pelo Hyundai Motor Group.