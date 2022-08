EUA não poderão substituir o urânio russo – oficial – CMIO

Washington está considerando uma proibição de combustível nuclear russo, já que Moscou “não é mais uma fonte confiável”, dizem autoridades

Os EUA não poderão substituir o urânio russo no caso de uma proibição de importação, alertou a secretária adjunta de Energia, Kathryn Huff, dizendo que Washington deve desenvolver capacidades de enriquecimento internamente.

“Em todo o mundo, não há capacidade suficiente para substituir essa lacuna de fontes confiáveis”, Huff disse ao Washington Examiner na quarta-feira, acrescentando que era responsabilidade dos EUA “incentivar e incentivar essa capacidade de enriquecimento e conversão” em solo americano.

Huff disse ao Examiner que a dependência dos EUA no urânio de origem russa representava riscos únicos de segurança energética e segurança nacional, e observou que a Rússia ainda fornece cerca de 20% do urânio de baixo enriquecimento nos reatores americanos existentes.

“Temos a maior frota nuclear do mundo e atualmente não temos capacidade de fornecer combustível para todos os nossos reatores”, disse. disse ela, alegando que a Rússia é “não é mais uma fonte confiável de nosso combustível, e precisamos encontrar alternativas aqui e construir essa cadeia de suprimentos”.













A Rússia supostamente respondeu por 16,5% do urânio importado para os EUA em 2020 e 23% do urânio enriquecido necessário para alimentar os reatores nucleares comerciais do país. Atualmente, não há mais a quem recorrer para preencher a lacuna se as importações de urânio forem proibidas, disse Huff.

A legislação do Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado realmente proibiria as importações de urânio da Rússia, assim como o Congresso já havia proibido as importações de combustíveis fósseis russos após o lançamento da ofensiva militar de Moscou na Ucrânia em fevereiro.

Huff, que tem doutorado em engenharia nuclear, disse que um “time tigre” no departamento de energia estava atualmente planejando como expandir a cadeia de suprimentos doméstica.

A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, também chamou anteriormente a dependência de Washington das importações de Moscou de “vulnerabilidade” para a segurança econômica e nacional.

Os EUA mantêm a capacidade de minerar urânio, mas dependem fortemente da Rússia para o enriquecimento. O início da indústria doméstica de urânio não é um processo simples, disse o departamento anteriormente, dado que o país tem apenas uma instalação comercial de enriquecimento restante – uma usina administrada pelo consórcio britânico-alemão-holandês Urenco no Novo México.