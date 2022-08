Agentes de fronteira dos EUA apreendem milhões em fentanil — CMIO

“Depois de receber seu consentimento para revistar o veículo, os agentes encontraram três sacos contendo pacotes embrulhados em fita preta e celofane, bem como revestidos de graxa de eixo, uma técnica frequentemente usada para mascarar o cheiro de drogas”. disse a agência de fronteira. “Investigações adicionais revelaram 340 pacotes de pílulas de fentanil pesando um total de 187 libras e valendo cerca de US$ 4,3 milhões”.

John Modlin, o agente-chefe do Setor Tucson da patrulha, mais tarde compartilhou uma imagem das drogas nas mídias sociais, mostrando um monte considerável de pacotes bem embrulhados.

O caso já foi entregue ao Gabinete do Xerife do Condado de Maricopa, e tanto o motorista quanto seu passageiro serão processados ​​por crimes de drogas, embora as autoridades não tenham declarado as acusações exatas.

Um potente opióide sintético frequentemente produzido em laboratórios ilícitos, o fentanil desempenhou um papel importante na epidemia de drogas nos EUA, causando mais de 71.000 mortes por overdose apenas em 2021, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Embora a apreensão desta semana no Arizona tenha envolvido uma enorme quantidade de narcóticos, ela é ofuscada por uma apreensão ainda maior de fentanil no mês passado em Inglewood, Califórnia, na qual a Drug Enforcement Administration pegou cerca de 1 milhão de comprimidos com um valor estimado de US $ 20 milhões.