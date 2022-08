Rússia e Irã se movem para criar cartel global de gás – mídia – CMIO

A organização ao estilo da Opep permitirá o controle sobre os preços do combustível nos próximos anos, informa a Oilprice

Moscou e Teerã estão tomando medidas sérias para formar um cartel de gás natural ao estilo da Opep que lhes permitiria coordenar uma proporção ‘extraordinária’ de reservas e controle sobre os preços, informou a OilPrice na terça-feira.

“Ocupando as posições número um e número dois na tabela de maiores reservas de gás do mundo, respectivamente – Rússia com pouco menos de 48 trilhões de metros cúbicos (tcm) e Irã com quase 34 tcm – os dois países estão em uma posição ideal para fazer isso.” o relatório afirmou.

Ele descreveu o memorando de entendimento de US $ 40 bilhões (MoU) assinado no mês passado entre a Gazprom da Rússia e a National Iranian Oil Company (NIOC) como “um trampolim para permitir que a Rússia e o Irã implementem seu plano de longa data de serem os principais participantes de um cartel global para fornecedores de gás nos mesmos moldes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fornecedores de petróleo”.

O presidente do Sindicato dos Exportadores de Petróleo, Gás e Produtos Petroquímicos do Irã, Hamid Hosseini, teria dito após a assinatura do MoU: “Agora os russos chegaram à conclusão de que o consumo de gás no mundo vai aumentar e a tendência de consumo de GNL aumentou e eles sozinhos não são capazes de atender a demanda mundial, então não há mais espaço para a concorrência do gás. [between Russia and Iran].”

De acordo com a OilPrice, o principal fornecedor global de GNL Qatar – que possui a terceira maior reserva de gás de pouco menos de 24 tcm – pode ser um dos principais candidatos a se juntar ao cartel de gás Rússia-Irã.

Juntos, Rússia, Irã e Catar respondem por pouco menos de 60% das reservas mundiais de gás, apontou o relatório. Os três países foram fundamentais para a fundação do Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF), cujos 11 membros controlam mais de 71% das reservas globais de gás, 44% de sua produção comercializada, 53% de seus gasodutos e 57% de seu GNL. exportações, disse.

