Índia proíbe exportação de farinha de trigo — CMIO

A Índia aprovou uma política de restrição às exportações de farinha de trigo, em uma tentativa de reduzir os preços no mercado doméstico, disse o governo em comunicado nesta quinta-feira.

A medida ocorre depois que Nova Déli proibiu as exportações de trigo em meados de maio para garantir o abastecimento doméstico em meio a uma onda de calor, que ameaçou a colheita e elevou os preços a um recorde. No mês passado, o governo estendeu a política para a farinha de trigo, mas não chegou a proibir sua exportação, exigindo que os comerciantes obtivessem permissão antes de enviar o produto para o exterior.

No entanto, a proibição de exportação de trigo teve o efeito de aumentar a demanda por farinha de trigo indiana e acelerar as exportações de farinha, que aumentaram 200% ano a ano entre abril e julho de 2022. Como resultado, os preços no mercado interno também dispararam, forçando que o governo intervenha.

“Havia uma política de não proibir ou impor restrições à exportação de farinha de trigo. Portanto, era necessária uma modificação parcial da política… para garantir a segurança alimentar e controlar os preços crescentes,”, disse Nova Délhi em comunicado na quinta-feira, conforme citado pela Reuters.

