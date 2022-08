Grande banco dos EUA encerrará operações na Rússia – WSJ – CMIO

Citigroup está saindo do país depois de não vender suas unidades locais

O gigante bancário Citigroup encerrará suas operações comerciais e de consumo na Rússia, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Segundo o relatório, a multinacional americana espera incorrer em cerca de US$ 170 milhões em encargos nos próximos 18 meses.

Em maio, a mídia informou que o Citigroup estava explorando a possibilidade de trocar ativos com bancos russos para evitar pesadas baixas contábeis relacionadas à saída do país atingido pelas sanções. O Citigroup estaria segurando “várias conversas” com bancos russos de médio porte para vender suas operações de consumo e parte de seus empreendimentos comerciais no país, mas as negociações aparentemente fracassaram e não serão retomadas.

O Citigroup divulgou que sua exposição à Rússia era de US$ 8,4 bilhões, em 30 de junho.

Várias empresas estrangeiras decidiram sair da Rússia depois que as sanções ocidentais tornaram difícil continuar trabalhando no país, após a eclosão do conflito na Ucrânia em fevereiro.

