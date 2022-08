Zona do Euro já em recessão – UBS — CMIO

A zona do euro já entrou em uma recessão “rasa” que durará até o final do ano, disseram economistas do UBS Group nesta quinta-feira, em relatório visto pela Bloomberg. Eles atribuíram a contração à pressão dos preços da energia.

A economia da zona do euro deverá contrair 0,1% no terceiro trimestre e 0,2% no quarto. A perspectiva para o ano inteiro foi atualizada, enquanto a previsão de crescimento para 2023 foi reduzida de 1,2% para 0,8%.



“À luz de novos aumentos significativos dos preços da energia, que implicam mais pressão sobre o consumo das famílias e o investimento fixo, agora esperamos que a zona do euro sofra uma recessão técnica”. economistas escreveram.

De acordo com o UBS, sua previsão assumiu que os preços do gás natural aumentarão ainda mais, mas não haverá escassez grave. Caso seja necessário o racionamento, “o dano econômico provavelmente seria muito pior”, isso estressou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

O alerta foi ecoado por economistas do Morgan Stanley, que na quinta-feira projetaram uma contração mais profunda do que o esperado na zona do euro a partir do quarto trimestre.

“Vemos um impacto mais duradouro desta crise energética no próximo ano, pois esperamos que os preços mais altos e a incerteza sobre o fornecimento de energia persistam até o inverno de 2023-24”. disseram os analistas. “No entanto, nem tudo é sombrio, e ainda achamos que uma recuperação seguirá esse ponto fraco, impulsionado por uma recuperação no investimento privado e público.”

