Suíça reduzirá o consumo de energia no inverno – mídia — CMIO

O governo quer se preparar para possíveis interrupções no fornecimento de gás da Rússia, informa Swissinfo

O Conselho Federal da Suíça anunciou na quarta-feira que quer que o uso de gás natural no país seja reduzido em 15% de outubro de 2022 até o final de março de 2023 em comparação com o consumo médio dos últimos cinco anos.

De acordo com um relatório da Swissinfo, ao fazê-lo, o governo está seguindo a União Europeia, que estabeleceu a mesma meta há um mês para se preparar para possíveis interrupções no fornecimento de gás russo.

Famílias suíças, indústria, setor de serviços e instituições públicas foram solicitadas a desligar o termostato. Embora o aquecimento represente três quartos do gás consumido no inverno, um grau a menos de aquecimento poderia economizar de 5% a 6% de energia, segundo o governo.

Também encorajou a mudança voluntária de instalações bicombustíveis de gás para óleo, o que poderia resultar em economias de até 20% do consumo total.

Outras medidas de economia de energia propostas pelo conselho incluem desconectar aparelhos e computadores não utilizados, uso eficiente de espaços de escritório e trabalhar em casa, disse o relatório.

De acordo com relatos da mídia, a Suíça desenvolveu um plano de emergência no mês passado no caso de uma crise de energia se o fornecimento de gás natural e eletricidade acabar. O plano inclui várias etapas, desde uma campanha de conscientização pública com apelos à economia de energia, como desligar as luzes das vitrines e aquecedores, até o racionamento de eletricidade para cerca de 30.000 grandes consumidores de energia.

