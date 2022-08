Alemães alertados sobre falta de papel higiênico — CMIO

A crise no mercado de gás europeu pode levar à redução da produção de papel higiênico na Alemanha, de acordo com Martin Krengel, presidente da associação da indústria de papel do país, Die Papierindustrie.

“Somos particularmente dependentes do gás para a produção de papel tissue. Sem isso, não seremos mais capazes de fornecer segurança de abastecimento.” Krengel em um comunicado publicado na quinta-feira.

Segundo dados da Die Papierindustrie, cada cidadão alemão usa em média 134 rolos de papel higiênico por ano. “Na atual crise de energia, nossa principal prioridade é fornecer às pessoas esse importante produto”, disse. Krengel estressado.

No mês passado, a Bavarian Paper Association alertou que as fábricas de papel em operação podem se tornar não lucrativas se forem forçadas a trabalhar com capacidade reduzida devido à escassez de gás natural.

A Alemanha e a UE como um todo viram recentemente uma redução significativa no fornecimento de gás natural da Rússia, levando a vários alertas de possíveis paralisações industriais.

