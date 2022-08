Preços da eletricidade na UE sobem para novos máximos – CMIO

Os preços da eletricidade nos mercados spot do dia seguinte da UE subiram para novas máximas na sexta-feira em meio à crescente demanda por energia e menores fluxos de gás da Rússia.

De acordo com dados da European Power Exchange, os preços da eletricidade no dia seguinte na França, Bélgica e Alemanha apresentaram o maior crescimento. Os preços na maior economia da Europa, a Alemanha, subiram de € 599,83 por megawatt-hora na quinta-feira para € 699,44 na sexta-feira. Os preços mais altos foram registrados na França, onde os custos subiram para € 706,32 por megawatt-hora de € 630,62 no dia anterior. Os preços naquele país estão agora cerca de sete vezes mais elevados do que há um ano. Os picos de preços também foram evidentes na Holanda, Dinamarca, Suíça e Áustria.

Novas altas no mercado de energia estão se tornando uma ocorrência quase diária na Europa, com preços em média na zona do euro agora várias vezes mais altos do que a média da década entre 2010-2020, de acordo com dados do mercado.

Na quinta-feira, surgiram relatos de que os ministros de energia da UE podem realizar uma reunião de emergência para abordar o crescimento dos preços da energia. A República Tcheca, que atualmente ocupa a presidência da UE, está considerando um teto de preço de eletricidade em todo o bloco.

