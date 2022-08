Biden eleva engajamento dos EUA no Ártico e anuncia novo posto de embaixador-geral para região

Hoje (26), o Departamento de Estado dos EUA comunicou que o presidente, Joe Biden , nomeará um embaixador-geral para o Ártico a fim de lidar com questões de segurança nacional , meio ambiente e desenvolvimento no extremo norte.

“Para promover os interesses americanos e a cooperação com aliados e parceiros no Ártico […] o presidente planeja elevar a posição de Coordenador do Ártico, nomeando um embaixador-geral para a região do Ártico, sujeito ao conselho e consentimento do Senado”, diz o comunicado do departamento.