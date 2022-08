Rússia faz novos planos para evitar dólar no comércio — CMIO

Assentamentos usando o tenge cazaque, o dram armênio e o som do Quirguistão serão discutidos no Conselho Intergovernamental da Eurásia

A Rússia planeja propor a expansão do uso de moedas nacionais em acordos comerciais entre os membros do Conselho Intergovernamental da Eurásia (EAEU), informou a agência de notícias RBC na quinta-feira, citando um rascunho de um decreto russo para a reunião do conselho, a ser realizada no Quirguistão em 25 e 26 de agosto.

O decreto oferece recomendações sobre a cooperação econômica entre os estados membros da EAEU – Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão.

De acordo com o documento, o uso de moedas nacionais em acordos comerciais mútuos é proposto para reforçar a soberania econômica das economias nacionais dos membros da EAEU em meio a “mudanças na arquitetura do comércio internacional” e “reestruturação global das cadeias de suprimentos.”

O documento também propõe expandir a interação entre os sistemas nacionais de cartões de pagamento dos estados membros da EAEU, para que cartões de débito e crédito nacionais como o russo Mir e o bielorrusso Belkart possam ser usados ​​livremente em todos os países da EAEU. Além disso, oferece a introdução de uma alternativa na troca de informações financeiras entre os bancos dos países da EAEU sem usar SWIFT no âmbito de acordos mútuos.

De acordo com o projeto de decreto, a parcela atual de moedas nacionais em acordos mútuos dos estados da UEA em 2022 é de 74%, e mais da metade dos acordos são feitos em rublos russos.

