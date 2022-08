Contas de energia do Reino Unido aumentarão 80% — CMIO

Os lares britânicos verão os preços da energia subirem 80% a partir de outubro, anunciou o regulador governamental Ofgem na sexta-feira. O limite de preço anual deve ser aumentado do nível atual de £ 1.971 ($ 2.323) para £ 3.549 ($ 4.183).

De acordo com o presidente-executivo da Ofgem, Jonathan Brearley, o aumento terá um “impacto maciço” nas famílias em todo o país, com outro aumento provável em janeiro, refletindo a alta volatilidade nos mercados de energia.

“O pacote de apoio do governo está fornecendo ajuda agora, mas está claro que o novo primeiro-ministro precisará agir mais para enfrentar o impacto dos aumentos de preços que estão chegando em outubro e no próximo ano”, disse. disse Brearley. “A resposta precisará corresponder à escala da crise que temos diante de nós.”

No início deste mês, o regulador disse que ajustaria o limite trimestralmente em vez de a cada seis meses devido à intensa pressão de preços nos mercados de energia.

Comentando sobre o último aumento, Ofgem disse que não daria projeções para janeiro, quando o próximo teto entrará em vigor, pois o mercado está muito volátil. No entanto, o regulador alertou que os preços da energia podem “significativamente pior” até 2023.

As novas contas médias de energia para residências quase triplicarão em comparação com outubro de 2021, quando ficaram em £ 1.277 (US $ 1.505). O aumento dos preços tem sido um fator importante para a inflação no Reino Unido, que atingiu um máximo de 40 anos.

