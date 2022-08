Aumento da taxa de juros é inevitável e trará 'dor e desemprego' aos EUA, diz presidente do Fed

A declaração foi dada em discurso no simpósio de Jackson Hole, realizado anualmente pelo banco. “Infelizmente esses são os custos para se reduzir a inflação. Mas o fracasso em restaurar a estabilidade dos preços significaria um sofrimento muito maior”, disse Powell, segundo noticiado pela Associated Press.

A declaração do presidente do banco central reforça as projeções que apontam que os Estados Unidos estão prestes a entrar em recessão já no segundo semestre deste ano ou no primeiro semestre de 2023.