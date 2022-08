Custos de energia na Alemanha atingem máximos históricos — CMIO

Os preços de referência da eletricidade subiram mais de 860% no ano passado, segundo a Bloomberg

Os preços de energia de referência alemães para o próximo ano subiram acima de € 800 por megawatt-hora na sexta-feira, quase 10 vezes mais do que no mesmo período do ano passado, informou a Bloomberg.

Os preços subiram até 7,6% na sexta-feira para atingir € 805,15 por megawatt-hora na Bolsa de Energia Europeia, um aumento de 39% nesta semana.

Os custos têm batido recordes quase diariamente à medida que o período de aquecimento do inverno se aproxima. O rali está sendo impulsionado por crescentes preocupações com o fornecimento de gás natural russo através do gasoduto Nord Stream 1.

Berlim anteriormente exigia que os operadores de gás enchessem as instalações de armazenamento subterrâneo, cumprindo um cronograma rigoroso, para garantir que o país tivesse combustível suficiente para durar o inverno. O plano afirma que o armazenamento deve estar 85% cheio até 1º de outubro e 95% cheio até 1º de novembro. Especialistas duvidam que a meta seja alcançável.

O aumento nos custos de energia está alimentando a inflação e prejudicando famílias e empresas em toda a Europa. Os países europeus começaram a introduzir medidas drásticas para limitar o uso de energia, como proibir a iluminação externa dos edifícios e reduzir as temperaturas de aquecimento interno.

