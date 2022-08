Caça F-16 de Israel bombardeia universidade na Síria

Os caças F-16 israelenses dispararam ao menos quatro mísseis contra o Centro de Pesquisa Sírio perto de Masyaf, informou o major-general Oleg Yegorov, vice-chefe do Centro Russo de Reconciliação para a Síria .

“Quatro caças táticos F-16 da Força Aérea de Israel atingiram quatro mísseis de cruzeiro e 16 bombas aéreas guiadas em alvos no território do Centro de Pesquisa Sírio, na cidade de Masyaf”, disse ele.

A defesa aérea síria destruiu dois mísseis e sete bombas com o auxílio do Pantsir-S1 e do S-75, de fabricação russa, informou Centro Russo de Reconciliação para a Síria em um comunicado.