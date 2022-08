AIEA inspecionará usina nuclear de Zaporozhie na próxima semana, diz WSJ

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, está negociando com autoridades ucranianas e russas, bem como com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a melhor maneira de conduzir a missão.

A Rússia cobra que a Organização das Nações Unidas (ONU) acelere os preparativos com a missão e manifestou preocupação com a proposta de que a equipe da AIEA viaje pela Ucrânia para chegar a Zaporozhie. A outra rota previa que a equipe chegasse à usina via Crimeia.