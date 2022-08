China e EUA firmam acordo histórico que permite a Washington acesso a papéis de auditoria chinesa

De acordo com a Reuters, a princípio, o acordo parece dar ao Conselho de Supervisão de Contabilidade de Empresas Públicas (PCAOB, na sigla em inglês), o que ele exige há muito tempo: acesso total aos papéis de trabalho de auditoria chineses sem redação , o direito de obter depoimentos de funcionários da empresa de auditoria na China e o exclusivo critério de selecionar quais empresas inspecionar.

Caso contrário, cerca de 200 empresas chinesas podem ser banidas das bolsas dos EUA , disse o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler citado pela mídia. A agência identificou anteriormente o Alibaba Group, JD.Com Inc e NIO INC entre aqueles em risco.

Ao anunciar o acordo, as autoridades estadunidenses fizeram uma nota cautelosa, alertando que era apenas um primeiro passo e que sua visão sobre o cumprimento do mesmo por parte do gigante asiático seria determinada pela capacidade de conduzir suas inspeções desobstruídas, como promete o acordo.