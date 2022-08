Na reunião entre Aliyev e Pashinyan, será discutida a criação de um grupo sobre um acordo de paz

BAKU, 27 de agosto – RIA Novosti. Baku espera que a reunião Aliyev-Mishel-Pashinyan em Bruxelas concorde com a criação de um grupo de trabalho para preparar o texto do acordo de paz, disse Hikmet Hajiyev, assessor do presidente do Azerbaijão, no sábado.

Anteriormente, foi relatado que uma reunião trilateral dos líderes da Armênia e do Azerbaijão, Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev, bem como do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, está agendada em Bruxelas em 31 de agosto.

“Com a mediação do presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, uma reunião dos líderes do Azerbaijão e da Armênia será realizada em Bruxelas no final deste mês. Esperamos que esta reunião chegue a um acordo sobre o estabelecimento de um grupo de trabalho para preparar o texto de um acordo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia. Mas vemos hesitação da Armênia em relação a este processo”, disse Hajiyev em uma conferência em Shusha.

Segundo ele, os vice-premiers da Armênia e do Azerbaijão também se reunirão em Moscou: “Eles discutirão questões de transporte e delimitação”.

“Atualmente, as negociações entre os dois países são principalmente sobre a delimitação de fronteiras, questões humanitárias, transporte e comunicação e o desenvolvimento de um tratado de paz”, disse Hajiyev.

No final de setembro de 2020, as hostilidades foram retomadas em Nagorno-Karabakh, que se tornou a continuação de um conflito de longo prazo e levou a vítimas civis. As partes fizeram várias tentativas de concluir uma trégua, mas o acordo tripartido alcançado na noite de 10 de novembro foi bem-sucedido. Com a mediação de Moscou, Azerbaijão e Armênia concordaram em cessar completamente o fogo e trocar prisioneiros e os corpos dos mortos. Yerevan também entregou a Baku as regiões de Kelbajar e Lachin, bem como parte da região de Aghdam, que desde 1994 está sob o controle da NKR não reconhecida. Além disso, forças de paz russas estão estacionadas na região.