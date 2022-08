BELGRADO, 27 de agosto – RIA Novosti. O presidente sérvio Aleksandar Vučić nomeou Ana Brnabic para um terceiro mandato como primeira-ministra.

Os deputados da Assembleia, o parlamento unicameral da Sérvia, elegeram o presidente Aleksandar Vucic do governante Partido Progressista Sérvio por maioria de votos em 2 de agosto por maioria de votos.

“De acordo com a Constituição da República da Sérvia… decidi sobre um candidato ao cargo de Primeiro-Ministro da República da Sérvia. Proponho à Assembleia (Parlamento) a candidatura de Ana Brnabic ao cargo de chefe do governo”, disse Vucic em um discurso aos cidadãos. Segundo ele, Brnabic não será primeira-ministra por quatro anos – estão previstas mudanças no Gabinete em 2024, “mas sua experiência é necessária para se preparar para este outono e inverno”.

O ex-presidente do parlamento Ivica Dacic disse anteriormente que seu Partido Socialista da Sérvia entraria na coalizão governista junto com o Partido Progressista Sérvio de Vučić. “Ivica Dacic terá um papel e função ainda mais significativo no aparelho de Estado da Sérvia, isso indica confiança… Além de um importante cargo ministerial e vice-primeiro-ministro, ele também será o coordenador dos serviços de segurança”, disse o chefe de estado.

Em 5 de julho, a Comissão Eleitoral da Sérvia aprovou os resultados finais das eleições parlamentares de 3 de abril. Segundo ele, em 8.267 assembleias de voto, de mais de 6,5 milhões de cidadãos, mais de 3,8 milhões de pessoas usaram o direito de voto.

07:46Na Rússia Zakharova: Rússia nunca esquecerá que Kosovo é Sérvia

De acordo com esses dados, o bloco político do presidente Aleksandar Vučić – Juntos podemos fazer tudo conquistou 120 assentos, Ivica Dacic – Primeiro Ministro da Sérvia – 31, Marinika Tepić – Unidos pela Vitória da Sérvia – 38, Dr. Milos Jovanović – Esperança para a Sérvia – 15, “Milica Dzhurdzhevich-Stamenkovski – Partido Sérvio Zavetniki” – 10, eco-ativistas “Devemos – Nebojsa Zelenovic” – 13, e de direita “Portas – POKS” – 10 mandatos. A União dos Húngaros da Voivodina recebeu 5 assentos na Assembleia, o “Partido de Reconciliação e Justiça” de Osama Zukorlich – 3, outros 2 mandatos foram recebidos pelos partidos das minorias nacionais croatas e bósnias, os albaneses do sudeste de Sérvia – um mandato no parlamento unicameral de 250 assentos. Vučić obteve 58,59% dos votos nas eleições presidenciais de 3 de abril e prestou juramento em 31 de maio.

Aleksandar Vučić, em seu mandato anterior, assumiu o cargo de Presidente da Sérvia após os resultados da votação geral em junho de 2017, depois de vencer as eleições com um resultado superior a 55% dos votos. De acordo com os resultados das eleições para a Assembleia em junho de 2020, o SPP de Vučić e os movimentos de parceiros na coalizão governante detêm 243 assentos dos 250 na Assembleia Legislativa. Em 26 de outubro de 2020, os deputados aprovaram a composição do governo chefiado pela primeira-ministra Ana Brnabic, que sofreu algumas alterações em relação ao gabinete anterior, também formado pelo governante SPP em 2017.