Segundo dados do Banco Central do México, importadores mexicanos, entre janeiro e junho deste ano, importaram mercadorias da Rússiado ano passado.

Com isso, junho de 2022 se tornou o segundo mês da história com o maior número de embarques de mercadorias russas para o México.

De acordo com o Banco Central do México, o volume de entregas da Rússia em junho ultrapassou, sendo que o México comprou mais de Moscou apenas em maio de 2021,

A Rússia é o principal fornecedor internacional de fertilizantes para o México , com uma participação de cerca de um quarto de todas as importações de nitrogênio e fertilizantes mistos de nitrogênio, fósforo e potássio.

A balança comercial sofreu mudanças significativas em 2022 com as sanções ocidentais sobre a economia russa. As exportações mexicanas caíram de US$ 70 milhões (R$ 354,4 milhões) em fevereiro para US$ 1,3 milhão (R$ 6,5 milhões) em junho deste ano.