Senador americano chama Turquia de nova ameaça, junto com Rússia e China

“Não tenho que explicar a ninguém nesta sala que a Turquia permanece uma ameaça constante e imediata no Mediterrâneo Oriental. Embora a Turquia seja aliada na OTAN, o país desafia a soberania da Grécia com voos provocativos no mar Egeu. A violação do espaço aéreo por caças é um comportamento inaceitável para qualquer país”, afirmou.