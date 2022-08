UE enfrenta ‘inverno de grande sofrimento’ – Espanha — CMIO

Os combates na Ucrânia continuarão e a Rússia poderá cortar o fornecimento de gás à UE, prevê o ministro da Defesa espanhol

Os países europeus que apoiam a Ucrânia contra a Rússia devem se preparar para uma suspensão total do fornecimento de gás natural por Moscou durante o próximo inverno, alertou a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles.

“Teremos um inverno de grande sofrimento” o membro do gabinete disse à Radio National na quarta-feira, acrescentando: “na Europa, temos que trabalhar duro para estarmos prontos para lidar com isso.”

Robles afirmou que o presidente russo Vladimir Putin já está estrangulando o fornecimento de gás para o continente, aparentemente se referindo à redução nas entregas da gigante russa de energia Gazprom.

A empresa culpou fatores externos pela perda de capacidade, observando que a Ucrânia está se recusando a bombear gás por uma das rotas que atravessam seu território. A Gazprom também apontou para o atraso relacionado às sanções na devolução de uma turbina fabricada na Alemanha para o gasoduto Nord Stream 1, após a manutenção. Enquanto isso, nações europeias acusaram Moscou de reduzir o fluxo por motivos políticos.













A UE, que se comprometeu a remover os combustíveis fósseis russos de sua matriz energética nos próximos anos, em retaliação ao ataque da Rússia contra a Ucrânia, está enfrentando uma grave escassez de gás, com alternativas mais caras e menos acessíveis.

Robles continuou afirmando que Putin “não pode vencer” no impasse do gás, mas reconheceu que os partidos representados no parlamento espanhol podem não apoiar o racionamento de gás, que a liderança da UE recomendou a todos os estados membros.

“Quero acreditar que as forças políticas estarão à altura da ocasião”, ela disse.

O ministro prometeu apoio contínuo da Espanha a Kiev e afirmou que a unidade da Otan e da UE está mais forte do que nunca em meio ao confronto do Ocidente com a Rússia.