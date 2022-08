Surto de vírus misterioso na Índia — CMIO

A chamada gripe do tomate afetou mais de 80 menores em vários estados indianos, dizem autoridades

O governo indiano emitiu um alerta a todos os estados em meio à disseminação de um novo tipo de gripe. Afetando predominantemente menores, a doença viral resulta na formação de bolhas vermelhas que se parecem com tomates – daí o nome da doença, gripe do tomate.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde da Índia na terça-feira, mais de 82 casos envolvendo crianças menores de cinco anos foram relatados, com a doença prevalente nos estados do sul do país. O primeiro caso de gripe foi relatado no estado de Kerala em 6 de maio.

Embora os cientistas acreditem que a nova gripe seja um tipo de doença de mão, pé e boca (HFMD), eles até agora não conseguiram identificar a natureza exata do patógeno.













No entanto, as autoridades foram rápidas em garantir ao público que o novo vírus não está relacionado ao Covid-19 ou à varíola.

Os sintomas da doença podem ser confundidos com os de outras infecções virais, especialmente nos estágios iniciais, alertaram as autoridades. As crianças que contraíram a doença geralmente desenvolvem febre, perda de apetite, dor de garganta, feridas na boca e erupções cutâneas, principalmente confinadas às mãos e pés.

Se houver suspeita de gripe do tomate, a criança deve ficar em quarentena por até uma semana para evitar a propagação do vírus, recomenda a assessoria do Ministério da Saúde.

Embora não existam medicamentos específicos da doença para o tratamento da infecção no momento, diz-se que ela é relativamente benigna, com os sintomas desaparecendo por conta própria em poucos dias. As autoridades aconselham os pacientes a tomar paracetamol para aliviar a febre e as dores no corpo, beber bastante líquido e descansar. Esponjas de água quente também podem ser aplicadas na erupção para aliviar a irritação, disse o comunicado.

As autoridades indianas observaram que amostras de garganta e nariz devem ser coletadas se houver suspeita de gripe do tomate, com as amostras testadas para descartar outras doenças infecciosas, como dengue, chikungunya, vírus zika, vírus varicela-zoster e herpes.