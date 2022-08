Eficácia da pílula Covid-19 da Pfizer questionada – CMIO

Um estudo israelense indicou que a medicação é de pouco benefício mensurável para pacientes na faixa etária de 40 a 65 anos

Uma pílula Covid-19 elogiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) pode trazer pouco ou nenhum benefício para pacientes entre 40 e 65 anos, sugeriu um novo estudo de pesquisadores israelenses. O medicamento, fabricado pela Pfizer e vendido sob o nome comercial de Paxlovid, provou ser eficaz em pessoas com mais de 65 anos.

Publicado no New England Journal of Medicine na quarta-feira, o estudo envolveu 109.000 pacientes que receberam Paxlovid. Após analisar diferentes faixas etárias, os cientistas concluíram que o tratamento pouco fez para melhorar as condições dos pacientes de 40 a 65 anos. Ao mesmo tempo, o medicamento reduziu o número de internações entre idosos em aproximadamente 75%, se administrado logo após contrair Covid -19.

A análise, no entanto, é baseada em dados obtidos do sistema de saúde israelense, em oposição à observação de pacientes em um estudo randomizado com grupo controle – o que representa um afastamento das práticas tidas como padrão para tal pesquisa, destacou AP.













Nenhum comentário oficial da Pfizer foi divulgado até o momento.

A Food and Drug Administration dos EUA autorizou o Paxlovid no final do ano passado para adultos e crianças com mais de 12 anos que sofrem de condições crônicas como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. De acordo com registros federais citados pela AP, mais de 3,9 milhões de prescrições do medicamento foram emitidas desde que o medicamento recebeu luz verde.

O governo Biden tem dado ênfase especial ao Paxlovid na esperança de reduzir o número de hospitalizações. Dizem que as autoridades americanas desembolsaram cerca de US$ 10 bilhões para adquirir o medicamento, que está sendo disponibilizado ao público em milhares de farmácias por meio da iniciativa de teste e tratamento do governo.

Em um comunicado enviado por e-mail na quarta-feira, o porta-voz da Casa Branca, Kevin Munoz, citou vários outros estudos que indicam que o Paxlovid ajuda a reduzir as hospitalizações entre pessoas com 50 anos ou mais. Essa pesquisa, no entanto, ainda não foi publicada em periódicos revisados ​​​​por pares, observou a AP.

O funcionário foi citado como tendo dito que o “crescente corpo de evidências está mostrando que indivíduos entre as idades de 50 e 64 também podem se beneficiar de Paxlovid.”