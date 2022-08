Economia do ‘terceiro mundo’ com a marca da UE — CMIO

A razão para isso são as sanções impostas à Rússia sobre o conflito na Ucrânia, afirma um colaborador sênior da revista Forbes.

As consequências das sanções impostas à Rússia pelo conflito na Ucrânia transformaram a União Europeia em “o terceiro mundo das economias do mundo ocidental”, um colaborador sênior da revista Forbes afirmou.

“Hoje em dia, o mercado de ações europeu é o pior do mundo ocidental” abaixo do desempenho dos EUA em dez pontos-base, Kenneth Rapoza apontou em seu artigo na terça-feira.

“O vento contrário mais significativo” pois tal estado de coisas tem sido o “Sanções russas sobre energia como punição por sua guerra com a Ucrânia”, insistiu Rapoza. Essas restrições “desencadeou um enorme aumento nos preços das commodities que mais prejudicou a economia europeia”, ele adicionou.

O autor aconselhou os investidores a não colocarem seu dinheiro no bloco, pelo menos até que Bruxelas descubra como compensar a redução maciça no fornecimento de energia da Rússia e como mitigar o impacto prejudicial de suas próprias sanções.













Se não houver um cessar-fogo na Ucrânia em breve, é provável que “A Europa fica tão desesperada neste inverno e as cadeias de suprimentos tão esticadas que não tem escolha a não ser relaxar algumas sanções ou convencer parceiros não pertencentes à UE a reetiquetar e transbordar commodities russas para procurar [compliance] com suas próprias regras, mas realmente fazendo uma reviravolta”, ele escreveu.

Até que alguma solução seja fornecida, a Europa permanecerá “o terceiro mundo das economias do mundo ocidental”, Rapoza enfatizou, dizendo que foi assim que um investidor no Twitter recentemente descreveu a situação no continente para ele.

O autor também pediu a Vladimir Signorelli – chefe da consultoria norte-americana Bretton Woods Research – que comentasse.

“Eles certamente estão indo nessa direção”, Signorelli reconheceu. “E você tem os Verdes ainda se opondo à energia nuclear na Alemanha. Eu simplesmente não os entendo. Eles estão no caminho mais rápido para um programa de energia do terceiro mundo.”

Só a China agora “pior como investimento” do que a UE, afirmou Rapoza, citando a decisão de Pequim “luta política acalorada” com Washington, a luta interna dentro das elites políticas chinesas e as duras restrições à Covid-19 do país.