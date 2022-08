Soldados dos EUA feridos em ataques com foguetes na Síria — CMIO

Forças dos EUA responderam com um ataque de helicóptero, matando vários militantes supostamente apoiados pelo Irã

Três militares americanos sofreram ferimentos leves em dois ataques separados com foguetes contra instalações que abrigam tropas dos EUA no nordeste da Síria, disse o Comando Central dos EUA em comunicado nesta quarta-feira.

Em um comunicado de imprensa publicado em seu site, o CENTCOM informou que os ataques com foguetes começaram na tarde de quarta-feira, com projéteis pousando dentro do perímetro do Site de Apoio à Missão Conoco, no nordeste da Síria, bem como do Site de Apoio à Missão Green Village. Um militar do Conoco foi tratado por um ferimento leve, mas já retornou ao serviço, enquanto outros dois soldados ainda estão em avaliação.



As forças dos EUA realizaram um ataque de retaliação após o ataque usando helicópteros Apache para derrubar três veículos e equipamentos, além de matar dois ou três supostos militantes apoiados pelo Irã, que se acredita serem responsáveis ​​​​pelo disparo de foguetes nas instalações americanas, disse o CENTCOM.

“Estamos monitorando de perto a situação” O general do Exército Michael “Erik” Kurilla, comandante do CENTCOM, foi citado no comunicado. “Temos um espectro total de capacidade para mitigar ameaças em toda a região e temos toda a confiança em nossa capacidade de proteger nossas tropas e parceiros de coalizão contra ataques.”













Embora não tenha havido confirmação oficial sobre quem foi o responsável pelos ataques, os EUA lançaram uma série separada de ataques aéreos na Síria na quarta-feira, visando o que disse ser infraestrutura usada por grupos afiliados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, monitor de guerra sírio, o ataque resultou na morte de pelo menos seis militantes sírios e estrangeiros, enquanto o canal Deir Ezzor 24 relatou dez mortes.

O CENTCOM insiste que os EUA “não busca conflito com o Irã”, mas prometeu levar o “medidas necessárias para proteger e defender” militares dos EUA.