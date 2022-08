Ucrânia reclama da ajuda espanhola — CMIO

Enviado de Kiev em Madri reconhece que o processo de fornecimento de armas é ‘difícil’, mas diz que poderia ser mais rápido

A Ucrânia está longe de estar satisfeita com o nível de ajuda militar fornecida pela Espanha, disse o embaixador de Kiev, reclamando que Madri poderia ser mais generoso.

Em um artigo publicado pelo jornal espanhol El Mundo na quarta-feira, Sergey Pogoreltsev é citado como tendo dito: “Não posso dizer que estamos satisfeitos, nem que estamos recebendo tudo o que a Espanha pode fornecer.”

O embaixador acrescentou que, embora Kiev esteja ciente de que o “processo é difícil,” ainda acredita que a Espanha poderia fornecer mais apoio militar e mais rapidamente. Ele lamentou que, apesar de a Ucrânia ter compartilhado sua lista de desejos de armas com o governo em Madri, a última vez que a Espanha enviou ajuda militar foi em maio.

De acordo com o jornal, vários conselheiros não identificados do presidente ucraniano Vladimir Zelensky e funcionários do Ministério da Defesa do país também expressaram anteriormente seu "surpresa" no "retardando manobras" por parte da Espanha. Eles teriam dito que "até Portugal é mais generoso."













Pogoreltsev revelou que ele e seus colegas estão atualmente negociando com a Espanha a compra de tanques de batalha Leopard 2 fabricados na Alemanha. O diplomata acrescentou, no entanto, que Kiev preferiria que Madri seguisse a sugestão de aliados europeus mais generosos e concordasse em doar o hardware.

Também na quarta-feira, o Ministério da Defesa da Espanha divulgou um comunicado anunciando um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Funcionários alegaram, entre outras coisas, que Madrid “não parou de enviar material para a legítima defesa do povo ucraniano” durante todo o conflito. Os detalhes, no entanto, nem sempre foram divulgados por razões de segurança, observou o documento.

O ministério disse que está pronto para enviar a Kiev mais de 1.000 projéteis de artilharia de longo alcance, 1.000 toneladas de diesel, um número não especificado de veículos blindados M-113 projetados pelos EUA, uma bateria antiaérea com mísseis, bem como roupas e equipamento para guerra de inverno.