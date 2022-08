MP anti-escravidão entra na lista de britânicos com ‘links para o tráfico de escravos’ — CMIO

A propriedade da imagem de Edmund Burke foi questionada sobre os negócios coloniais relatados de seu irmão

O famoso filósofo irlandês do século 18 e crítico do comércio de escravos, Edmund Burke, foi listado como uma pessoa cujas imagens podem não ser apropriadas para o Parlamento do Reino Unido após os protestos Black Lives Matter (BLM).

Burke, um estadista nascido em Dublin que é creditado por ser uma figura fundamental do conservadorismo, serviu como deputado entre 1766 e 1794. No entanto, os legisladores britânicos modernos têm questionado se seu legado deve ser valorizado.

Seu nome foi listado entre “indivíduos e atividades relacionadas ao comércio de escravos britânico e ao uso de trabalho forçado”, como parte de uma revisão da coleção de arte do parlamento lançada em 2020 em resposta aos protestos do BLM. A contradição entre a posição antiescravagista bem documentada de Burke e seu nome na lista foi destacada na quarta-feira pelo jornal The Telegraph.

"É definitivamente absurdo que Burke fosse um defensor do comércio de escravos. Ele era um crítico da escravidão desde suas primeiras visões registradas. Ele achou abominável", Prof. Richard Bourke, especialista em Burke e professor de pensamento político no King's College Cambridge, disse ao jornal.













Burke foi adicionado à lista não por causa do que fez ou disse, mas por causa de seu irmão mais novo, Richard. Uma revisão de 2013 da English Heritage o descreveu como “um bem sucedido comerciante e especulador de terras caribenho”, baseado em um livro escrito pelo autor contemporâneo William Burke, que pode ter sido parente de Edmund.

A lista de arte supostamente questionável de 2020 lista sete representações de Edmund Burke na coleção do Parlamento, incluindo uma foto, três gravuras, uma pintura e duas esculturas.

Seu monumento em tamanho real fica no St Stephen’s Hall, dentro do Palácio de Westminster, enquanto o retrato é exibido na Sala de Jantar dos Membros, de acordo com o The Telegraph.