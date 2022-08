Macron mentindo sobre fonte de crise econômica

Os problemas da França começaram há muito tempo e não devem ser atribuídos ao conflito Rússia-Ucrânia, argumenta o político

Marine Le Pen, líder do grupo parlamentar de direita Rally Nacional, acusou o presidente francês Emmanuel Macron de “deitado” sobre as causas dos problemas econômicos em curso no país. Anteriormente, Macron alertou para a iminente “fim da abundância” e ditos sacrifícios devem ser feitos.

“A crise econômica que atingiu a França não data deste verão. Não data da guerra na Ucrânia. Emmanuel Macron mentiu ao esconder a verdade dos franceses e agora anuncia austeridade. Muitas medidas devem ser tomadas para proteger os franceses”. Le Pen escreveu no Twitter.

Suas declarações seguem um aviso do presidente Macron, feito na quarta-feira durante a primeira reunião do gabinete desde as férias de verão, de que o país está caminhando para uma grande crise estrutural.













“Alguns podem ver nosso destino como gerenciar constantemente crises ou emergências. Acredito que estamos vivendo um ponto de inflexão ou uma grande reviravolta. Em primeiro lugar, porque estamos vivendo… o que pode parecer o fim da abundância”, disse ele, avisando que o “ponto de inflexão pelo qual estamos passando que pode levar nossos cidadãos a sentir muita ansiedade”.

Entre os desafios que o país enfrenta, Macron listou a seca sem precedentes na Europa, bem como o conflito entre Rússia e Ucrânia. A França e os seus cidadãos devem estar preparados para “sacrifícios” para superar tais desafios, disse ele.

“Nosso sistema baseado na liberdade em que nos acostumamos a viver, quando precisamos defendê-lo, às vezes isso pode implicar em sacrifícios”. Macron acrescentou, ao pedir que seus ministros fossem “sério” e “credível”, e evite “demagogia” qual é “florescendo em todas as democracias em um mundo complexo e assustador”.