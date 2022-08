Como os EUA forçaram o Reino Unido a abandonar as principais tecnologias do futuro — CMIO

Um novo livro alega que as autoridades americanas literalmente gritaram para os britânicos abandonarem um acordo 5G com a chinesa Huawei

A mídia do Reino Unido publicou um trecho editado de um próximo livro escrito pelo jornalista investigativo Richard Kerbaj, que revela como os EUA impediram a gigante chinesa de telecomunicações Huawei de desenvolver o 5G no Reino Unido. De acordo com seu relato, as autoridades britânicas queriam avançar com a Huawei em uma licitação em meados de 2019, mas foram literalmente repreendidas por horas por uma delegação de autoridades americanas sobre o assunto.

Um oficial de inteligência britânico que estava nesta reunião identificou Matthew Pottinger, vice-conselheiro de segurança nacional dos EUA, como aquele que gritou com seus colegas britânicos e rejeitou a análise do Reino Unido sobre a segurança da Huawei. O ponto principal de Pottinger supostamente era que o Reino Unido não tinha ideia de quão malvada era a China. As autoridades do Reino Unido garantiram ao lado dos EUA que entendiam as ameaças representadas pela China, mas que queriam apenas trabalhar com a Huawei em 5G e nada mais. Aparentemente, isso era demais para Washington suportar por razões que Londres não conseguia entender.

De qualquer forma, o que aconteceu a seguir foi muito público. O Reino Unido baniu os equipamentos da Huawei em 2020, o que na época era supostamente devido a preocupações do Centro Nacional de Segurança Cibernética do país. Muitos, incluindo o ex-ministro de Negócios e Indústria Vince Cable, especularam que essa decisão era apenas um pretexto para transmitir ordens dos americanos, mas o livro de Kerbaj realmente fecha o acordo nessa discussão.

Mais do que tudo, esta revelação é profundamente embaraçosa para o Reino Unido. Outrora um império global sobre o qual o sol nunca se punha, o Reino Unido foi reduzido a um peão do imperialismo americano sem soberania nacional. Ele não pode nem tomar decisões por si mesmo, e quanto mais segue os desejos de seu senhor americano, mais se prejudica a longo prazo. Este é um destino patético para a Grã-Bretanha.













Mas também é importante reconhecer que este não é um incidente isolado. De fato, outros membros da chamada Five Eyes Alliance, um grupo de cooperação de inteligência anglófona, decidiram banir a Huawei sob o que parecem ser circunstâncias semelhantes. A Nova Zelândia e a Austrália barraram a Huawei no final de 2018 e o Canadá o fez em maio de 2022.

Enquanto isso, Kerbaj descreve em seu livro como a CIA lançou uma campanha de intimidação para “desacreditar” avaliação do Reino Unido sobre a tecnologia da Huawei. A inteligência americana entrou em contato com seus colegas franceses, alemães, italianos e noruegueses para expressar preocupação com o chamado “erro de julgamento” da situação, o que levou os oficiais de inteligência britânicos a descreverem isso como um “operações negras” campanha contra um aliado.

Embora o livro de Kerbaj seja focado em Cinco Olhos, estou muito interessado na extensão em que os EUA estão envolvidos na intimidação além disso, porque existem padrões semelhantes em todo o mundo. Por exemplo, lembro-me da visita do ex-secretário de Estado Mike Pompeo à Europa Central em agosto de 2020, que foi precedida por uma declaração conjunta sobre segurança 5G assinada entre os EUA e a República Tcheca em maio. Ele mencionou a Huawei pelo nome, mas entendeu-se que Pompeo e Washington estavam mirando nas gigantes de telecomunicações chinesas.

Enquanto estava em Praga, Pompeo foi atrás de outras áreas onde a China estava tentando se firmar. Por exemplo, ele pressionou sem sucesso seu colega tcheco a assinar um memorando de entendimento sobre uma unidade de energia nuclear que teria efetivamente expulsado um concorrente chinês ao violar os regulamentos de concorrência da UE. Embora o resultado inevitável tenha sido alcançado depois que Pompeo deixou o cargo, ainda mostra as táticas muito grosseiras empregadas pelos EUA para manter sua guerra comercial contra a China.













Essas táticas de intimidação de Washington para expulsar a cooperação chinesa não trazem nenhum benefício, especialmente para os países europeus que enfrentam uma recessão iminente e inúmeras pressões inflacionárias. De fato, expulsar as empresas chinesas das licitações de 5G, como é o caso do Reino Unido, significa que o lançamento da tecnologia está suspenso por anos. Impedir injustamente a concorrência em licitações públicas em geral significa redução da qualidade e maior ônus para os contribuintes – todos concordaram ser coisas negativas.

O livro de Kerbaj provavelmente não se aprofunda muito em brigas de funcionários dos EUA fora do Five Eyes, mas talvez a Anglosfera, e o Reino Unido em particular, possam se destacar como exemplos notáveis ​​para o mundo de como exatamente não conduzir relações exteriores.

Depois de deixar a UE, o Reino Unido seguiu uma estratégia ‘Global Britain’ que, na realidade, parece uma estratégia ‘Closer to America’. Se os avisos do Banco da Inglaterra sobre uma recessão iminente ou previsões de inflação desastrosas, todas sustentadas por uma base sociopolítica em rápida decadência, são alguma indicação, então essa estratégia claramente falhou. A Grã-Bretanha está apenas seguindo a América no abismo, e Washington não é capaz de reembolsar quaisquer perdas incorridas com sua desastrosa linha anti-China.