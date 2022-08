País estabelece nova baixa de fertilidade — CMIO

O número caiu mais três pontos na Coreia do Sul no ano passado, segundo estatísticas

A Coreia do Sul quebrou seu próprio recorde de menor taxa de fertilidade do mundo no ano passado, disse a agência nacional de estatísticas nesta quarta-feira.

A taxa de fecundidade total do país, que representa o número médio de filhos que uma mulher dá à luz ao longo da vida, caiu para 0,81 em 2021 – uma queda de três pontos em relação aos 0,84 do ano anterior, revelaram os números da Statistics Korea.

Apenas 260.600 crianças nasceram no país de 51,7 milhões no ano passado, segundo a agência, aumentando ainda mais as preocupações com o encolhimento e envelhecimento da população.

A taxa de fertilidade era de 4,53 em 1970, quando o governo de Seul começou a coletar os dados. Desde então, está em declínio constante, com a queda acelerando nos anos 2000 em meio a turbulências financeiras. O número ficou abaixo de 1,0 em 2018, quando os jovens coreanos enfrentaram o desemprego e o aumento dos preços de moradia, creche e educação.













O número de mortes ultrapassou o número de recém-nascidos na Coreia do Sul pela primeira vez registrada em 2020.

Um país exige uma taxa de fecundidade de 2,1, o que significa que uma mulher dá à luz pelo menos dois filhos, para poder manter o tamanho de sua população sem migração.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da qual Seul faz parte, vem prevendo um declínio na taxa de fecundidade há décadas.

No entanto, a Coréia do Sul é a única nação entre seus 38 membros que tem esse marcador abaixo de um. Nos EUA, a taxa de fertilidade ficou em 1,66 em 2021, enquanto no Japão foi de 1,37.