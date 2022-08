Outro político dos EUA visita Taiwan — CMIO

Depois de pousar no aeroporto de Songshan, os visitantes americanos se encontrarão com a presidente Tsai Ing-wen na sexta-feira, informou a CNA. Não houve comentários do Instituto Americano em Taiwan, a embaixada dos EUA de fato.

A visita de Blackburn é a quarta de altos funcionários dos EUA desde o início de agosto e a terceira de membros do Congresso.













A viagem de Pelosi no início do mês foi seguida uma semana depois por uma delegação de membros da Câmara e do Senado de ambos os partidos. No início desta semana, o governador de Indiana, Eric Holcomb, também visitou Taipei, no que o Global Times chamou de “uma tendência tóxica de escalada de tensões no Estreito de Taiwan”.

“Washington, em vez de refletir sobre seus próprios erros e corrigi-los, continua provocando a China”, disse. disse o jornal estatal na quinta-feira. O governo de Pequim também divulgou “11 fatos sobre Taiwan” através da agência de notícias estatal Xinhua.

Pequim reagiu à visita de Pelosi lançando exercícios militares aéreos e marítimos ao redor da ilha e cortando alguns contatos militares e climáticos com Washington. Na quinta-feira, o governo de Taipei propôs um orçamento militar de US$ 19 bilhões para 2023, com um grande aumento para cobrir a compra de novos caças dos EUA, segundo a Reuters.

Oficialmente, os EUA estão comprometidos com a “Uma China” política, que coincide com a posição de Pequim de que Taiwan é parte integrante do território chinês. No entanto, Washington também vendeu armas e equipamentos militares para a ilha, que foi governada por nacionalistas que deixaram o continente chinês depois de perder a guerra civil para os comunistas em 1949.