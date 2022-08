Cidade tenta cancelar uso do termo ‘sem-teto’ — CMIO

Funcionários públicos em Los Angeles pediram o uso de rótulos como “pessoas que vivem fora”

O condado mais populoso dos Estados Unidos, Los Angeles, ainda não decifrou o código para resolver os problemas de sem-teto, mas os funcionários do governo local encontraram uma maneira de mudar as conversas sobre a crise: cancelando o mandato “sem teto.”

A Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA) argumentou em um post no Twitter esta semana que rótulos como “O sem-teto” e “pessoas sem-teto” precisa ser substituído por mais “inclusivo” termos, incluindo “pessoas que vivem fora” e “pessoas desabrigadas”. A ideia é livrar-se do “estigma negativo” em torno dos sem-abrigo e “enfatizar a personalidade sobre o status de moradia”, disse a autoridade.

“Nossos vizinhos desabrigados são humanos, e a linguagem que usamos deve refletir isso”, disse. acrescentou o LAHSA. “Vamos abandonar a terminologia desatualizada, diferente e desumanizante e, em vez disso, adotar uma linguagem centrada nas pessoas.”

Parte da ideia é usar terminologia que “reconhece a individualidade de uma pessoa”, de acordo com a agência, mas não está claro como “pessoas desabrigadas” carrega mais individualidade do que “pessoas sem-teto.”

“Com respeito, muitas vezes entrevisto pessoas na rua”, disse o cineasta Glen Dunzweiler no Twitter. “Eles não se importam com eufemismos. Eles se preocupam em ser olhado nos olhos e ter dignidade. Acho que a palavra salada só faz as pessoas alojadas se sentirem melhor.”

Independentemente de como possam ser rotuladas, Los Angeles tem pessoas suficientes vivendo em suas ruas para povoar uma pequena cidade inteira. A população de sem-teto do condado saltou para 66.436 no início de 2020, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Desde então, o LAHSA parou de contar.













A autoridade estava programada para divulgar novos números em maio ou junho, mas a atualização foi adiada para setembro. Espera-se que a nova contagem de sem-teto mostre outro grande aumento, uma vez que o aumento dos aluguéis e outras pressões inflacionárias estão empurrando mais pessoas para as ruas.

Los Angeles supostamente responde por cerca de 20% da população sem-teto dos EUA, e uma média de cinco dessas pessoas morrem a cada dia. Grandes comunidades de barracas surgiram ao longo das ruas da cidade e em parques públicos. Autoridades da cidade foram criticadas por limpar à força alguns dos acampamentos sem fornecer um lugar para os ocupantes irem. No início deste mês, a Câmara Municipal de Los Angeles proibiu acampamentos de sem-teto a menos de 150 metros de escolas e creches.

A LAHSA supervisiona mais de US$ 800 milhões anualmente em financiamento do governo local, estadual e federal para programas de sem-teto. Heidi Marston, que renunciou ao cargo de diretora da autoridade no início deste ano, lamentou que, mesmo com uma média de 205 moradores de rua no condado de Los Angeles encontrando moradia todos os dias, 225 estavam perdendo suas moradias. “A falta de moradia é uma crise que criamos” ela disse. “Podemos desfazê-lo se apenas tivermos a vontade.”