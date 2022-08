Avião com destino a Los Angeles pega fogo (VÍDEO) — CMIO

Um avião que viajava do México teve que dar meia-volta e fazer um pouso de emergência depois que um motor expeliu chamas e faíscas

Um incêndio no motor forçou um voo da Viva Aerobus com destino a Los Angeles de Guadalajara, no México, a voltar e fazer um pouso de emergência.

Os passageiros ouviram um estrondo alto alguns minutos após a decolagem por volta das 22h de terça-feira, depois viram faíscas e chamas saindo do motor direito do jato Airbus A320. Os viajantes aterrorizados alertaram a tripulação sobre o incêndio, e os pilotos prontamente deram meia-volta e pousaram em segurança de volta a Guadalajara.

Imagens de vídeo do incidente mostram faíscas brilhantes saindo do motor no céu noturno enquanto o avião voa baixo sobre o que parece ser uma área densamente povoada. Nenhum dos membros da tripulação ou 186 passageiros ficaram feridos. O incêndio no motor teria causado pânico a bordo, com passageiros chorando, gritando e orando.

Viva Aerobus, uma operadora de baixo custo que se autodenomina “a companhia aérea mais verde do México”, estava usando um Airbus A320 para o voo de terça-feira, de acordo com dados do Flightware.com. O avião pousou no Aeroporto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, em Guadalajara, cerca de uma hora após a decolagem. O voo completo para o Aeroporto Internacional de Los Angeles normalmente leva cerca de duas horas e 40 minutos.

A companhia aérea ofereceu um voo extra para Los Angeles na manhã de quarta-feira, possivelmente para acomodar os passageiros que não chegaram ao destino na noite de terça-feira.