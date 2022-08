Aliados de Scholz querem que a Alemanha pare de armar a Ucrânia – Der Spiegel – CMIO

A ala esquerda dos social-democratas da Alemanha pediu ao chanceler que pare de armar Kiev e pressione pela diplomacia.

O chanceler alemão Olaf Scholz está enfrentando dissidência dentro de suas próprias fileiras partidárias daqueles que querem que Berlim pare de fornecer armas a Kiev, afirmou o Der Spiegel. A saída sugere que a ala esquerda do Partido Social Democrata (SPD) também pediu a Scholz que se engaje no diálogo com a Rússia.

Em seu artigo publicado na sexta-feira, o Der Spiegel disse que a decisão do chanceler de reforçar as forças armadas alemãs, cortar os laços com a Rússia e enviar armamento pesado para a Ucrânia no início deste ano foi difícil de engolir para muitos em um partido político que há décadas defende desarmamento e uma política de distensão.

De acordo com o veículo, um grupo de membros do SPD representando a ala esquerda do partido escreveu uma carta a Scholz, intitulada “As armas devem silenciar!” Nele, eles defendem uma ofensiva diplomática como meio de acabar com o conflito na Ucrânia.

Entre os signatários estão vários membros do Bundestag e do Parlamento Europeu, bem como figuras proeminentes do partido de várias regiões alemãs, afirma o artigo.













“A continuação da guerra só trará mais mortes e destruição,”, diz o apelo visto pelo Der Spiegel.

Os membros do SPD também são citados como pedindo um “cessar-fogo o mais rapidamente possível como base para negociações de paz abrangentes.” Eles supostamente querem que Berlim envolva países que possam atuar como mediadores, com a China mencionada como um bom candidato para esse papel.

A carta alegadamente prossegue argumentando que, enquanto uma melhoria fundamental nas relações entre a Alemanha e a Rússia só seria possível em um “era pós-Putin,” Berlim tem que estabelecer um “modus vivendi” por enquanto isso ajudaria a evitar “uma nova escalada da guerra.” O governo alemão também é instado a reconhecer “realidades,” por mais desagradáveis ​​que sejam, afirmava o artigo.

O ‘campo da paz’ ​​dentro do SPD também alertou Scholz sobre o risco de um conflito nuclear irromper e o advertiu contra cruzar a fronteira.linha Vermelha” isso significaria o envolvimento direto da Alemanha no conflito na Ucrânia, diz o veículo. Os legisladores alegadamente argumentaram que as tentativas de estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre o país do Leste Europeu, bem como o envio de tanques de batalha ou caças, poderiam desencadear um cenário tão apocalíptico.