Hackers vendem segredos da OTAN – BBC — CMIO

A Otan está investigando a venda de seus documentos classificados por um grupo de hackers, informou a BBC na quinta-feira. Alguns dos dados descrevem em detalhes os produtos da MBDA Missile Systems, um fabricante pan-europeu de defesa.

“Estamos avaliando reclamações relacionadas a dados supostamente roubados da MBDA. Não temos indicação de que qualquer rede da OTAN tenha sido comprometida”, disse. a emissora britânica citou um porta-voz da aliança como tendo dito.

A BBC disse que hackers não identificados estavam pedindo 15 Bitcoins (aproximadamente US$ 320.000 no preço atual) pelo tesouro de dados roubados. O preço e outros detalhes coincidem com o que foi divulgado no início de agosto pelo site francês de notícias de segurança cibernética e tecnologia da informação LeMagIT.

O cache de dados aparentemente foi oferecido a possíveis compradores por alguém chamado Adrastea no final de julho e acredita-se que seja originário de um disco rígido externo. Suspeita-se que uma subsidiária italiana da MBDA seja o ponto de violação do hacker.

A BBC disse que estudou a amostra grátis dos documentos e encontrou documentos com vários rótulos de classificação da OTAN e dos EUA. Alguns documentos pareciam detalhar a missão de um esquadrão aéreo dos EUA na Estônia em 2020. Outros mostravam esquemas de um antiaéreo chamado Land Ceptor CAMM. A emissora enfatizou que não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade dos documentos.

O relatório do LeMagIT disse que entrou em contato com a MBDA para comentar e que a empresa admitiu ter sido submetida a uma tentativa de extorsão. Ambos os meios citaram a empresa como subestimando a violação, descrevendo os dados como “nem dados confidenciais nem sensíveis.” A BBC disse que alguns dos documentos MBDA amostrados foram marcados “informações proprietárias que não devem ser divulgadas ou reproduzidas”.